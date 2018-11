bož, Novinky

Veškerý čínský vývoz v říjnu meziročně stoupl o 15,6 procenta. Dovoz do Číny potom vzrostl o 21,4 procenta, vyplývá z dat zveřejněných Pekingem. Obě čísla podle Financial Times předčila očekávání.

„Čínské dodávky do USA těží především z robustní americké poptávky,“ napsal ekonom působící v Hongkongu Louis Kuijs. Na druhé straně je růst vývozu do USA částečně ovlivněn očekávanou novou vlnou amerických cel, která mají začít platit od ledna příštího roku. Ta vede k tomu, že řada exportérů spěchá, aby co nejvíce zboží stihla vyvézt do konce roku.

Konkurenceschopnost Číny zvyšuje i oslabování tamní měny jüanu, jež od začátku roku proti dolaru oslabila o 5,7 procenta. Americký prezident Trump opakovaně obviňoval Peking, že měnou manipuluje a úmyslně ji oslabuje. Přitom čínská centrální banka minulý měsíc naopak intervenovala na trhu se světovými měnami s cílem yüan naopak posílit.

Obchodní válku mezi oběma zeměmi Spojené státy zahájily začátkem července uvalením cel ve výši 25 procent na čínské zboží v objemu 34 miliard dolarů (751 miliard korun). Čína v reakci zavedla cla ve stejné výši na stejný objem amerického zboží.

Od té doby proti sobě obě země opakovaně uvalují další opatření. Na příklad na konci srpna začal Washington uplatňovat nová cla ve výši 25 procent na dovoz dalšího zboží z Číny v objemu 16 miliard dolarů (zhruba 356 miliard korun). Peking uvalil ve stejný okamžik cla ve srovnatelném rozsahu na americké zboží.