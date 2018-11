Novinky

Rusko a Čína v Ču-chaji představily model trupu dvouuličkového letadla CR-929 v životní velikosti, které společně vyvíjejí s Ruskem s cílem narušit konkurenci Airbusu a Boeingu. Stroj konstruují společně čínská firma COMAC a ruská UAC. Letoun dlouhý 22 metrů má mít v jedné řadě devět sedadel. Řízení vypadá podobně jako u airbusu.

Model trupu CR-929

FOTO: China Daily, Reuters

UAC a COMAC oznámily vývoj dvoumotorového stroje pro 250 až 320 lidí v roce 2014. Loni kvůli tomu založily společný podnik CRAIG, první let by se měl uskutečnit v v letech 2023 až 2025. Firmy by chtěly urvat desetiprocentní podíl na trhu ovládaném Boeingem a Airbusem. Číňané mají vyrábět trup, Rusko křídla.

Šéf oddělení marketingu a produktové strategie Airbusu Bob Lange agentuře Reuters řekl, že letadlo nepovažuje za konkurenci: „Nevidím ho jako hrozbu pro Airbus. Vidím to jako zcela logický vývoj, když zvážíte, že do Číny jde každoročně 20 až 25 procent dopravních letadel. Potenciál růstu v Číně je ohromný.“

Čínský J-10B při letové ukázce

FOTO: Kin Cheung, ČTK/AP

Vylepšené verze bojových letadel

Čína také ukázala vylepšené verze svých vojenských letadel J-10 a J-20. Bojový letoun Chengdu J-10 byl představen poprvé s motorem domácí výroby WS-10B3, který má vektorovatelnou výstupní trysku. Její natáčení zvyšuje manévrovací schopnosti letadla, uvedl Justin Bronk z britského Institutu pro spojené královské služby. Této možnosti využívají americké Lockheedy F-22 Raptor a F-35 Lightning II, ale zejména ruské suchoje a prototyp MiG-29OVT.

Stroje J-20 v letu

FOTO: Kin Cheung, ČTK/AP

Čína míní motory WS-10 s vektorováním tahu využít i u bojového letounu páté generace J-20 který je odpovědí na americké raptory. To by mu umožnilo při manévrech naklápět kachní plochy před křídly, takže se nebude zvyšovat jeho radarový odraz.

J-20 nebyl vystaven, ale čtyři letouny z předsériové výroby se každý den účastnily letových ukázek. Jejich detailní záběry ukázaly podle Bronka „rychlé kvalitativní vylepšení“ patrné je zejména na „kvalitě a přesnosti povrchu ve srovnání s předchozími prototypy“.

„Čína pokračuje ve snižování ztráty za americkými konstrukcemi obtížně detekovatelných letadel,“ dodal s tím, že za stroji F-22 a F-35 ale stále zaostává.