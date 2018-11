tov, Novinky

Maloobchodní tržby v USA mají za vánoční sezonu od začátku listopadu do konce prosince dosáhnout 1,002 bilionu dolarů. Proti loňsku by to byl nárůst o šest procent a nejrychlejší růst tržeb od roku 2011, odhadla studie.

Zpráva přichází v časech, kdy sílí obavy o budoucnost kamenných obchodů, které jako například Sears nebo Toys 'R' Us bankrotují. Důvodem je i silná konkurence e-shopů jako Amazon nebo internetové aukce eBay, píše CNBC.

Podle analýzy tržby e-shopů přes Vánoce porostou o více než 16 procent, prodeje v kamenných obchodech stoupnou o slušných 4,4 procenta. E-shopy postupně získávají na trhu stále větší podíl, na celkových letošních tržbách maloobchodu v USA by měly mít podíl 12,3 procenta, vyplývá ze studie.

„Ne všechny kamenné obchody prosperují a některé musely letos zavřít, ale další těží ze silné poptávky zákazníků,“ uvedl hlavní analytik eMarketer Andrew Lipsman. Zákazníky se podle něj snaží lákat přestavbou prodejen, zrychlením u pokladen a možností nakoupit po internetu a zboží si vyzvednout na prodejně.

Na druhou stranu sílí i konkurence mezi internetovými obchody, což je pro zákazníky dobrá zpráva. Před Vánoci se některé e-shopy snaží bojovat například nabídkou dopravy zdarma.