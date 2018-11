Liberty Steel slibuje v Ostravě investovat čtyři miliardy

V průběhu pěti let investovat 150 milionů eur (3,9 miliardy korun), zvýšit produkci oceli o čtvrtinu a s rozšířením výroby navýšit stavy zaměstnanců. Takové plány s hutí ArcelorMittal Ostrava (AMO) nastínila společnost Liberty Steel, která by měla AMO od skupiny ArcelorMittal (AM) odkoupit.