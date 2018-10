Novinky, ČTK

V mezičase do zahájení plného provozu na konci prosince budou letadla létat jen do pěti destinací. Do roku 2020 by měla k novému letišti, které se má jmenovat pouze Letiště Istanbul, vést linka metra.

V první fázi by mělo ročně obsloužit 90 miliónů cestujících, do deseti let by jich mělo být 200 miliónů, uvedla agentura DPA. Pokud se naplní předpoklady o počtu cestujících, pak by nové istanbulské letiště skutečně bylo největší na světě. V současné době patří prvenství americké Atlantě, kde letiště za loňský rok podle DPA odbavilo 104 miliónů cestujících.

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan při otevření istanbulského letiště

FOTO: Murad Sezer, Reuters

Podle údajů provozní společnosti IGA vyšla stavba nového letiště na 10,25 miliardy eur (asi 265 miliard Kč).

„Doufám, že letiště... pomůže našemu regionu i světu... je to letiště, jaké si Istanbul zaslouží,” řekl prezident během slavnostního ceremoniálu, který se konal symbolicky v den 95. výročí vzniku Turecké republiky a kterého se zúčastnili zástupci balkánských zemí a zemí Střední Asie, katarský emír Tamim bin Hamad Sání a súdánský prezident Umar Bašír. Přítomni byli činitelé z osmnácti zemí.

Turecký prezident řídí elektrické vozítko na novém istanbulském letišti

FOTO: Reuters

Stávající Atatürkovo letiště, které je blíže městu, bude nadále sloužit. Postupem času by se ale mělo zmenšit a v části jeho areálu by mělo vzniknout výstaviště a největší turecký zábavní národní park, uvedl list Hürriyet.

Erdogan je znám svou vášní pro prestižní a megalomanské projekty.

Hodnostáři v čele s tureckým prezidentem při otevření nového letiště

FOTO: Emrah Gurel, ČTK/AP