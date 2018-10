Americké burzy zažily největší pád za sedm let

Americké akciové trhy ve středu zažily největší pokles za sedm let. Akciový index Nasdaq poklesl o 4,4 procenta, nejvíce od srpna 2011. Další americký index S&P 500 klesal již šestý den v řadě. Výprodej akcií se v noci přelil i do Asie, uvedl server Financial Times.