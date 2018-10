ivi, Bratislava, Právo

Výrobní kapacita závodu je 150 tisíc automobilů ročně. V Nitře se bude vyrábět model Land Rover Discovery, do dvou let by pak měl opustit výrobní linky nový model. Bližší informace o něm automobilka dosud neoznámila.

Jaguar se stal čtvrtou automobilkou, která působí na Slovensku. V Bratislavě je továrna německého Volkswagenu, v Trnavě vyrábí francouzský koncern PSA Peugeot Citroën a u Žiliny má svůj závod korejská Kia.

Automobilky na Slovensku v loňském roce vyrobily přes milión automobilů a země je první na světě v počtu vyrobených automobilů na počet obyvatel. Podíl automobilového průmyslu na hrubém domácím produktu činí 13 procent.