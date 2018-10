Novinky, ČTK

Ministerstvo uvádí zvýšení životního minima ve svém plánu legislativních prací, který připravilo pro sněmovní sociální výbor. O případném navýšení rozhodne pak kabinet.

„Mimo plán legislativních prací bude v letošním roce vládě předložen návrh nařízení vlády o zvýšení částek životního a existenčního minima, a to s účinností od 1. ledna 2019,“ uvedla ministryně práce Jana Maláčová.

Už dříve řekla, že by se životní minimum mohlo zvýšit z 3410 na 3800 korun. Existenční minimum by se pak upravilo z 2200 na 2450 korun. Představuje to růst asi o 11,4 procenta.

Babišova vláda přitom v programovém prohlášení se zvýšením životního minima nepočítá. Minimum nezvedla v minulém volebním období ani vláda ČSSD, ANO a lidovců.

Maláčová před týdnem navrhovala i zvýšení minimální mzdy z 12 200 korun o 1200 korun. Zatím se jí to nepovedlo prosadit, premiér Andrej Babiš navrhuje zvýšení o 1000 korun. [celá zpráva]

Víc peněz na dávky



Pokud by stejné přidání platilo i u dalších osob v rodině, první dospělý v domácnosti by měl místo 3140 korun nově 3500 korun, druhému či dalším dospělým by připadlo místo 2830 korun 3150 korun. Na dítě do šesti let by místo 1740 korun bylo 1940 korun, na dítě od šesti do 15 let místo 2140 pak 2380 korun a na mladé od 15 do 26 let místo 2450 celkem 2730 korun.

Částky životního minima u dospělého a termíny zvýšení Datum zvýšení Životní minimum 29. 10. 1991 1700 1. 3. 1993 1960 1. 2. 1994 2160 1. 1. 1995 2440 1. 1. 1996 2660 1. 10. 1996 2890 1. 7. 1997 3400 1.4.1998 3430 1. 4. 2000 3770 1. 10. 2001 4100 1. 1. 2005 4300 1. 1. 2006 4420 1. 1. 2007 3126 1. 1. 2012 3410 * do roku 2006 se životním minimum skládalo z částky na výživu, osobní potřeby a bydlení, od roku 2007 už náklady na domácnost nezahrnuje Zdroj: bulletin Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů ČR, Výzkumný ústav práce a sociálních věcí

Pokud by se částky minima zvedly o 11,4 procenta, minimum rodičů se dvěma malými dětmi by proti dnešním 9850 korunám vzrostlo zhruba o 680 korun. U samoživitele či samoživitelky s desetiletým dítětem by se částka 5280 korun zvýšila o 600 korun. Rodiče se dvěma mladými, kteří studují střední a vysokou školu, by měli mít místo 10 560 korun minimum asi o 1240 korun vyšší.

Resort zatím návrh nezveřejnil. Není tedy jasné, jak vysoké by mohlo přidání být. Navýšení minima by zřejmě zvýšilo výdaje na dávky. Dosáhlo by na ně totiž víc lidí než nyní. S životním minimem se srovnává příjem žadatelů a zjišťuje se, zda mají na pomoc od státu nárok. Například přídavek na dítě či porodné je pro rodiny s příjmem pod 2,7násobek minima.