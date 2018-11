Bohumír Žídek, Novinky

Vaše společnost v poslední době mluví o takzvané multimodální vizi. Co tím máte na mysli?

Myšlenka multimodální osobní přepravy pro nás znamená, že ve chvíli, kdy se chcete dostat z bodu A do bodu B, nabídneme vám nejrychlejší, nejlevnější a nejjednodušší způsob, jak toho dosáhnout. Z dlouhodobého hlediska bychom vše chtěli nejen integrovat do jedné aplikace, ale také zajistit, aby šlo o jednu plynulou cestu. Tedy že si na kole dojedete na zastávku MHD a prostřednictvím aplikace koupíte i jízdenku.

Naše společnost byla dosud známá především činností v oblasti automobilové dopravy. Letos jsme se pustili do oblasti elektrických jízdních kol a jejich sdílení. Převzali jejich výrobce Jump. S bikesharingem jsme začali v New Yorku a později jsme tuto službu rozšířili do dalších měst v Severní Americe. V Santa Monice jsme zase rozjeli půjčování elektrických koloběžek. Už v tuto chvíli tedy nabízíme více než jeden druh dopravy.

Nakolik je nové směřování vaší společnosti motivováno skutečností, že množství místních či národních vlád se snaží činnost Uberu regulovat či dokonce zakazovat?

V první řadě jde o obchodní strategii. Když se podíváte třeba do San Franciska, kde působíme v oblasti osobní automobilové dopravy poměrně dlouho, tak i tady jsme spustili nabídku jízdních kol. Ne proto, že bychom nemohli nadále nabízet služby v oblasti aut, ale protože víme, že v mnoha případech je rychlejší a levnější dostat se na dané místo na kole.

A máme data ze San Franciska, že obě tyto oblasti se vzájemně podporují. Pokud někdo využije našeho bikesharingu, je pravděpodobnější, že si zavolá i našeho řidiče, a celkově se tak zvyšuje využívání aplikace. Takže za touto strategií stojí celkem jasná podnikatelská logika. Nabízet více druhů dopravy je lepší pro cestující i pro firmu. Samozřejmě pokud bude více lidí jezdit na kole místo autem, je to žádoucí i pro města, která bojují se zácpami v centru.

Často se o Uberu hovoří jako o konkurenci MHD. Souhlasil byste s tímto názorem, nebo to vidíte jinak?

Jeden z aspektů multimodální vize je snaha o spolupráci se společnostmi prodávajícími lístky na veřejnou dopravu, aby se zjednodušila možnost přestoupit z Uberu na MHD. V tomto případě platí totéž co u jízdních kol. Je velké množství míst, kde dává větší smysl – je to rychlejší a levnější – jet vlakem. Proto chceme, abyste se Uberem nebo na kole mohli dostat na zastávku a tam pokračovat metrem. Takže jedním ze smyslů naší multimodální vize je propojit naše systémy s MHD.

V New Yorku prosazujeme poplatky za vjezd aut do oblastí nejvíce postiženými zácpami

V některých městech jsme uzavřeli partnerství s poskytovateli veřejné dopravy. Jak jsem řekl, jedna z variant dostat se prostřednictvím Uberu na místo, odkud vám jede MHD. Další je, že někde dopravní podniky nabízí část služeb přes Uber, protože je to pro ně třeba levnější, ušetří část peněz, které pak mohou investovat jinde. Takže MHD se snažíme podporovat a pojí nás společný cíl přimět lidi, aby tolik nesedali do svých vozů.

Na druhou stranu, když se podívám na Prahu, to je město, kde je velmi kvalitní, propojený a levný systém MHD. Když vystoupíte z metra, tak vám obvykle hned navazuje autobusové nebo tramvajové spojení, na které čekáte maximálně pár minut. V podstatě bychom tomu mohli říkat multimodální systém. A asi jsou i další města s podobně kvalitní a propojenou MHD.

Jsme přesvědčeni o důležitosti opravdu kvalitní MHD. Samozřejmě jsou místa, kde je skutečně skvělý systém veřejné dopravy, nejen Praha, docela dobrá MHD je i v Londýně, ani v New Yorku není špatná. Není naším úmyslem v těchto městech přebírat cestující MHD. Ze statistik vidíme, že v těchto případech lidé častěji využívají našich služeb v noci či o víkendech, kdy MHD nejezdí tak často.

Jak jste říkal, jedna z oblastí, kam rozšiřujete svoji činnost, jsou elektrická jízdní kola a koloběžky. V mnoha městech, opět lze použít příklad Prahy, však není příliš dobrá infrastruktura pro kola. Hodláte se v tomto směru nějak angažovat?

Na konci září jsme oznámili, že v následujících třech letech přispějeme 10 miliony dolarů (225 milionů korun) na udržitelnou mobilitu. Nejde jen o podporu infrastruktury, ale také o kampaně, které budou podporovat dopravní politiku povzbuzující častější používání jízdních kol a inteligentnější využívání automobilů.

V Americe spolupracujeme s neziskovou organizací People for Bikes (Lidé za kola), které jde přesně o to, o čem mluvíte, tedy o lepší infrastrukturu v městech, která by usnadnila používání jízdních kol. A o tyto věci jsme se zajímali již dávno předtím, než jsme sami nabízeli bikesharing. Například v New Yorku prosazujeme poplatky za vjezd aut do oblastí nejvíce postiženými zácpami.

A není to z vaší strany všechno jenom snaha vylepšit svůj mediální obraz?

Když se podíváte na celou historii naší firmy, dojdete k tomu, že od začátku jsme se snažili poskytnout alternativy k vlastnictví automobilu. To byl od samého začátku náš obchodní model. Takže všechny další kroky jako zapojení jízdních kol nebo podpora MHD, které na to navazují, jsou dobré i pro náš byznys a jeho růst.