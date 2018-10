Novinky

„Když se podíváme dopředu, na obzoru se objevují mraky,“ stojí ve zprávě zveřejněné na výročním setkání v Bali. A jak ukazuje zpráva i vyjádření představitelů MMF, nejde o pár beránků, ale o černá mračna, uvedla v analýze stanice BBC.

Tvrdé dopady obchodní války

Fond především zmiňoval hrozbu ekonomické války mezi USA a Čínou, která může udělat svět „chudším a nebezpečnějším místem“. Pokud by se obchodní válka mezi Čínou a USA rozhořela naplno, podryla by zotavování hospodářství.

Hlavní ekonom MMF Maurice Obstfeld řekl, že další obchodní bariéry by mohly dopadnout na domácnosti, obchod i širší ekonomiku. „Obchodní politika odráží politiku obecně a ta zůstává v některých zemích nestabilní.”

Čína ohlásila nová cla na americký plyn, který se dováží ze zemí loajálních USA. jejich výše by měla dosáhnout 60 miliard dolarů. Během října budou na čínské zboží uplatněna cla ve výši 200 miliard dolarů.

Mezinárodní měnový fond jedná v Indonésii

FOTO: Firdia Lisnawati, ČTK/AP

„Podpora multilateralismu vyprchala, což je nebezpečný spodní proud, který může podkopat důvěru ve schopnost politiků reagovat na příští krize,“ uvedl MMF.

Upozornil, že také končí doba levných peněz, které se uvolňovaly za a po krizi, protože centrální banky už ukončují prorůstové stimuly, končí s tiskem dalších peněz a zvyšují úrokové sazby.

Obavy o Itálii



Zvyšování úrokových sazeb, aby se zamezilo roztočení inflační spirály, zvyšuje tlak na rozvíjející se ekonomiky, zejména na Turecko a Argentinu, které mají velký objem dluhů. Počet postižených zemí by se však mohl rozšířit, protože s růstem úrokových sazeb v USA investoři, kteří jsou nervózní ze situace na rozvíjejících se trzích, přesouvají své prostředky do USA. Odplynout by tak mohlo 100 miliard dolarů, což je 0,6 procenta HDP všech rozvíjejících se trhů.

Měnový fond sice uvedl, že banky jsou bezpečnější než v roce 2008, kdy začala hypoteční krize, zmínil ale nebezpečí krize v Itálii, kdy jsou slabé banky pod tlakem a nová vláda se rozhodla více utrácet navzdory přijatým pravidlům eurozóny.

Dalším nebezpečím je opouštění přísných bankovních pravidel. Americký prezident Donald Trump už uvolnil pravidla na poskytování půjček menším firmám.

Hrozba brexitu bez dohody

Dalším rizikem je podle MMF odchod Velké Británie z EU bez dohody, který by mohl vést k fragmentaci evropského finančního trhu, kdy by peníze neproudily volně. Vyzval Bank of England, aby se připravila na rychlé tisknutí peněz, pokud by to bylo potřeba.

Současně v další zprávě varoval, že Velká Británie má historicky nejslabší veřejné finance, nejvyšší úroveň zadlužení a nejmenší aktiva, protože rozprodala během privatizace v osmdesátých a devadesátých letech většinu státního majetku. Přitom ale nevytvořila fond bohatství, jak to udělalo Norsko, které taktéž privatizovalo a do fondu dávalo příjmy z ropy. Ze všech vyspělých zemí je na tom hůře jen Portugalsko. BBC spekuluje, že by situace mohla vést ke zvýšení daní v Británii.