bož, Novinky

„Autoři se zaměřili na všechny známé povinnosti, které má typická malá česká firma během jednoho roku provozu,“ uvedl institut v tiskové zprávě.

Index byrokracie se letos počítal i v dalších zemích a Česko z tohoto srovnání zdaleka nevychází nejhůře. Menší byrokratickou zátěž ze čtyř srovnávaných zemí mají už jen na Slovensku, kde firmy musí papírovat 222 hodin ročně. V Litvě jde o 252 hodin a na Ukrajině dokonce o neuvěřitelných 469 hodin.

Index byrokracie zahrnuje takzvaný test trhu. Pokud je pravděpodobné, že by podnikatel danou povinnost plnil i bez existence zákona, pak ji autoři jako byrokracii nepočítali.

„Nemělo by smysl počítat do indexu takové činnosti, které by byly vykonávány nehledě na platný zákon,“ vysvětlil analytik Pavel Peterka, který se na projektu podílí již od minulého ročníku.

„Je těžké si představit, že by se za současné situace snižoval počet hodin, které firmy musí strávit byrokracií. Mírné navýšení a relativně dobrý výsledek ve srovnání s ostatními zeměmi tak můžeme vidět optimisticky,“ komentoval výsledky hlavní ekonom skupiny Roklen Dominik Stroukal.