bož, Novinky

Do Paříže už své evropské sídlo přesunuly americké banky Bank of America a Citigroup. Podle Financial Times by se k nim brzy měla přidat i banka JPMorgan Chase a globální správce fondů BlackRock.

Finanční instituce s evropským sídlem v londýnské City se dlouhodobě obávají ztráty takzvaných passportingových práv, která jim umožňují volné provozování aktivit po celé EU. Z tohoto důvodu se vášnivě diskutuje, zda některé z nich z Londýna odejdou a kolik jich případně bude.

Obava je o to relevantnější, že se zdá stále pravděpodobnější varianta brexitu bez dohody s EU. Bank of America proto urychlila své přípravy na odchod země z EU a oznámila otevření nového pařížského sídla s kapacitou tisíc lidí.

Paříži pomáhá Macron



„Postupem času a v závislosti na tom, zda se město stane novým evropským finančním centrem, můžeme udělat totéž jako před dvaceti lety v Londýně a konsolidovat zde své aktivity,“ řekl Financial Times šéf investičního bankovnictví v JPMorgan, která zatím stěhování do Paříže oficiálně neoznámila.

Pařížská finanční čtvrť La Défense se sídlem banky Société Générale

FOTO: Christian Hartmann, Reuters

Podle bývalého guvernéra francouzské centrální banky Christiana Noyera vyhlídkám Paříže pomohlo zvolení Emmanuela Macrona prezidentem a snahy současné vlády přilákat do země zahraniční společnosti, včetně bankovního sektoru.

Macron se například sešel se šéfem BlackRocku Larry Finkem. Společnost později oznámila, že Paříž se stane sídlem divize alternativních investic a podle Financial Times je pořád ve hře varianta přesunout z Londýna do francouzské metropole i evropskou centrálu. Macron se navíc angažoval i v úspěšném přesvědčování Citigroup, aby do Paříže přesunula dalších sto zaměstnanců.

Brusel, Frankfurt, Dublin...



Paříž není jediným městem ve hře o budoucí evropské finanční centrum. Jedním z favoritů je dlouhodobě i německý Frankfurt nad Mohanem. Vědci z ekonomické školy WHU Vallenda dokonce spočítali, že brexit by v celém regionu Frankfurtu přinesl až 87 700 míst. [celá zpráva]

Britský pojišťovací obr Lloyd’s již v prosinci 2016 oznámil přesunutí části svých operací do jiné země EU, aby ochránil svá passportingová práva. Nakonec se v březnu 2017 rozhodl pro Brusel, kam však přesunul jen desítky zaměstnanců, zbytek zůstal v Londýně. Kromě Bruselu byl ve hře i irský Dublin nebo právě Frankfurt nad Mohanem. [celá zpráva]