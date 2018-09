Pokud Trump splní výhrůžky, hrozí recese, varují ekonomové v Německu

Přední ekonomické instituty v Německu varovaly, že v případě eskalace obchodní války se Spojenými státy by se evropské státy propadly do ekonomické recese. Uvedly to ve společné zprávě, kterou představily ve čtvrtek v Berlíně. Zároveň výzkumné ústavy snížily odhad růstu německé ekonomiky na příští rok. Informoval o tom server listu Die Welt.