Nejsou lidi. Po Ukrajincích mají českým firmám pomoci pracovníci z Indie

Do Česka může přijít pracovat 500 vysoce kvalifikovaných občanů Indie. Firmy se do projektu, který zatím fungoval pro kvalifikované Ukrajince, budou moci hlásit od 1. října. Ve středu to oznámila Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů, která proces spolu s vládou, ministerstvy a dalšími zaměstnavatelskými svazy připravila.