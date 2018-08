bož, Novinky

„Růst ekonomiky byl tažen domácí i zahraniční poptávkou. Nejvíce přispěly investiční výdaje a spotřeba domácností,“ uvedl ředitel odboru národních účtů ČSÚ Vladimír Kermiet.

„Podniky více investovaly do strojů a zařízení. Významné byly také investice do dopravních prostředků, hlavně u dopravních podniků. Kromě toho vzrostly investice krajů a obcí do dopravní infrastruktury. Domácnosti více utrácely za zboží i služby,“ dodal.

Růst české ekonomiky i nadále provázel růst zaměstnanosti. Celková zaměstnanost byla oproti předchozímu čtvrtletí o 0,6 procenta vyšší, meziročně vzrostla o 1,9 procenta.

Vysoká zaměstnanost a růst ekonomiky přitom podle ekonomů pomohly sousednímu Německu společně s nízkými náklady na obsluhu dluhu k rekordnímu pololetnímu přebytku rozpočtu. Český rozpočet skončil v prvním pololetí v šestimiliardovém schodku a na konci roku čeká vláda deficit dokonce ve výši 40 miliard korun. [celá zpráva]