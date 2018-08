ČTK

Jeho komentář porušil precedens posledních více než dvaceti let, kdy se prezidenti z úcty k nezávislosti Fedu komentování měnové politiky vyhýbali. „Nejsem si jist, zda by měna neměla být řízena politikem,” prohlásil Donald Trump.

„Dosadil jsem tam muže, který se mi líbí a kterého respektuji,” řekl Trump o Powellovi.

Nedávno se nicméně na soukromé akci nechal slyšet, že předpokládal, že Powell bude podporovat nízké úrokové sazby. Na Twitteru napsal, že ze zpřísňování měnové politiky není nadšený.

Další oblast, kde prezident není s centrální bankou spokojený, jsou obchodní spory. Má za to, že Fed by mu měl ve sporech těchto střetech s Čínou, Evropskou unií a dalšími státy pomáhat, jako to podle něho dělají ve svých zemích jiné centrální banky.