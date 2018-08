tov, Novinky, ČTK

Doubský most, který je hlavní spojnicí přes řeku Ohři mezi dálnicí D6 a silnicí na Plzeň, je od letošního dubna kvůli rekonstrukci uzavřen. Uzavírka, která způsobuje značné dopravní komplikace, měla skončit v listopadu.

Ťok uvedl, že podrobná kontrola po odkrytí mostovky nyní zjistila, že nosné prvky mostu ze 60. let jsou zrezivělé. Most proto nemůže být opraven, jak plynulo z původní diagnostiky.

Podle primátora Karlových Varů Petra Kulhánka (KOA) jde o nepochopitelný krok a někdo zásadně pochybil.

Na @min_dopravy začalo jednání ministra dopravy @tok5934 s šéfy ŘSD Kroupou a SŽDC Svobodou. Téma: stav mostů postavených v šedesátých let a jejich kontroly. Příklad: Doubský most v Karlových Varech je v horším stavu, než se čekalo. Místo opravy půjde dolů, bude postaven nový. pic.twitter.com/JYwsVhC2x9 — Jakub Stadler (@jakubstadler) August 30, 2018

„Připravit rekonstrukci zásadní dopravní spojnice v 21. století tak, že po čtyřech měsících uzavírky přijdu na to, že je most třeba snést a postavit nový, je z mého pohledu naprosto neomluvitelné a někdo v celém procesu zcela zásadně pochybil,” zlobí se kvůli rozhodnutí ministra karlovarský primátor.

„Výsledkem bude o rok déle trvající komplikovaná situace v dopravě v této části města a s ní související poškozování komunikací a životního prostředí na dlouhých objízdných trasách,” dodal Kulhánek.

Podle Kulhánka je ještě vážnějším problémem nemožnost rekonstrukce Dvorského mostu, která je připravena na rok 2019. Dvorský most nyní slouží jako alternativa k Doubskému, zároveň však stav jeho konstrukce potřebuje urgentní rekonstrukci. Ta měla začít právě v návaznosti na dokončení mostu Doubského.

Kulhánek chce vědět, kdo je za pochybení zodpovědný. Požaduje také zajištění průchodu chodců přes Doubský most do doby, než bude snesen, a následné vybudování lávky pro průchod lidí během rekonstrukce.

Stovky mostů čekají mimořádné kontroly



Na stav mostů se úřady více zaměřily poté, co se v polovině srpna zřítil dálniční most v italském Janově. [celá zpráva]

Ministr Dan Ťok (za ANO) ráno jednal se šéfy Ředitelství silnic a dálnic a Správy železniční dopravní cesty o tom, zda jsou kontroly silničních a železničních mostů v Česku dostatečné.

Most v Doubí u Karlových varů

FOTO: MD

Most v Doubí byl dokončen v roce 1969. „Je to to kritické období, kdy začínaly předpínané (betonové) konstrukce,” řekl Ťok. Podle něj má resort signály, že problémy s podobnými konstrukcemi mají všechny evropské státy. Tyto konstrukce postavené v 60. až 80. letech chce proto prověřit mimořádnou kontrolou. Podobné kontroly se mají týkat i mostů vedoucích nad dálnicemi a železnicemi.

Podle šéfa ŘSD Jana Kroupy má organizace na starost téměř 5000 mostů, z nichž dvě stovky mají tuto konstrukci. SŽDC spravuje kolem 6000 mostů a uvedené konstrukce má zhruba 400 z nich. Všechny nechá zkontrolovat.