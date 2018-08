Novinky

Ministryně práce Jana Maláčová o návrhu na zvýšení minimální mzdy informovala už minulý týden po jednání s odbory. Podle jejího vyjádření by do roku 2020 měla minimální mzda narůst až na 17 400 korun. [celá zpráva]

V rámci celkového návrhu novelizace zákoníku práce navíc MPSV chce, aby se minimální mzda v budoucnu pravidelně valorizovala a aby její výše odpovídala 50 procentům průměrné mzdy.

„Měli bychom směřovat k 16 tisícím”



Návrh vychází vstříc odborovým svazům, které zvýšení minimální mzdy dlouhodobě prosazují. Podle šéfa odborů Josefa Středuly už dnes nestačí dříve prosazovaný návrh Sobotkovy vlády, aby minimální mzda dosahovala 40 procent té průměrné.

Kritici naopak vyčítají ČSSD, že návrhem jde odborářům přímo na ruku. To Maláčová jednoznačně odmítá. „Je to věc vyjednávání a je to věc hospodářského rozvoje, měli bychom směřovat k částce 16 tisíc,” uvedla už dříve k jednání s odbory.

V současnosti minimální mzda činí 12 200 korun, k jejímu zvýšení naposledy došlo vloni v srpnu, kdy vzrostla o 1200 korun.