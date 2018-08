bož, Novinky

Jde o nejlepší pololetní přebytek rozpočtu od sjednocení Německa v říjnu 1990. Přebytek odpovídá 2,9 procenta hrubého domácího produktu (HDP), uvedl server listu Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Podle maastrichtských kritérií by přitom Německo smělo hospodařit s deficitem až tři procenta HDP. Naposledy se našim západním sousedům nepodařilo tuto podmínku splnit za celý rok 2010, kdy hospodařili se schodkem 4,2 procenta HDP.

Příjmy rozpočtu stouply o pět procent na 761,8 miliardy eur (19,6 biliónu korun), výdaje pak stouply o 1,2 procenta na 713,7 miliardy (18,36 biliónu korun).

Německo představuje největší evropskou ekonomiku a čtvrtou největší ekonomiku na světě. Zároveň je nejdůležitějším obchodním partnerem České republiky. Německý export v loňském roce dosahoval hodnoty zhruba 1,4 biliónu eur (31,12 biliónu korun).

Celkem 58 procent vývozu Spolkové republiky mířilo do Evropské unie, 8,8 procenta do USA, 6,4 procenta do Číny a 4,1 procenta do Švýcarska.