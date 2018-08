tov, bož, Novinky

„Zavedeme 25procentní cla na všechna auta dovážená do USA z Evropské unie,“ prohlásil minulý týden prezident Trump na setkání se svými příznivci v Západní Virginii.

S prohlášením přispěchal jen pár hodin poté, co americký ministr obchodu Wilbur Ross oznámil, že pro zavedení cel na auta zřejmě nedodrží původně plánovaný srpnový termín, a nový termín neupřesnil. Zdůvodnil to probíhajícím jednáním s EU, Kanadou a Mexikem.

Proti zavedení cel jsou přitom i zástupci několika amerických automobilek. Tvrdí, že jim zdraží vstupy a budou muset zvedat ceny aut. Podle listu New York Times by cla měla platit i na autodíly.

Pokud by k zavedení cel došlo v plné výši, ohroženo by bylo až 0,4 procenta českého HDP ekonom KB Jakub Matějů

Expert na automobilový průmysl z poradenské firmy EY Petr Knap považuje za pravděpodobné, že Trump cla na automobily skutečně vyhlásí. V současné době by takovým rozhodným krokem mohl mimo jiné zkusit odvrátit pozornost od vnitropolitických problémů, jako je vyšetřování jeho bývalých spolupracovníků.

„Je několik úrovní dopadů. Přímý a bezprostřední dopad je pro českou ekonomiku minimální, neboť prakticky nejsou auta, která by se vyráběla v ČR a dovážela do USA. Nepřímý dopad přes dodavatele potenciálně existuje, neboť české továrny dodávají díly a komponenty do vozů vyvážených do USA nebo i do celků, které se montují v amerických továrnách do tam vyráběných vozů. Tento dopad je reálný a může představovat pokles produkce,“ řekl Novinkám.

Cla na dovoz aut v EU a USA Dovoz osobních automobilů v EU podléhá dosud vyšším clům než v USA. Americké automobilky dovážející do EU platí u všech typů aut přirážku ve výši 10 procent. Evropské automobilky při dovozu do USA platí u osobních vozů jen 2,5 procenta, nicméně u dodávek a SUV již teď platí 25 procent.

Rizika představuje ale i zprostředkovaný dopad, který může znamenat snížený odbyt evropských – i v Česku vyráběných – značek na jiných trzích nebo jejich nižší ceny kvůli zvýšené konkurenci vyvolávající tlak na cenu a podpůrné akce výrobců s cílem udat vozy neprodatelné na americkém trhu.

„Pravděpodobnost (zavedení cel na auta) si netroufám vzhledem k nízké předvídatelnosti Donalda Trumpa odhadovat. V extrémním případě, ve kterém by poklesl vývoz evropských aut do USA na nulu, by dopad na české HDP byl stále relativně malý, a to 0,3 procenta,“ řekl Novinkám hlavní ekonom Patria Finance Jan Bureš.

Nejcitelněji by clo na automobily zasáhlo Německo ekonom Deloitte David Marek

Podobný odhad má i ekonom Komerční banky Jakub Matějů. „Pokud by k zavedení cel došlo v plné výši, ohroženo by bylo až 0,4 procenta českého HDP. Přímé vývozy automobilů z ČR do USA jsou sice zanedbatelné, postižen by však byl vývoz automobilových dílů do zemí EU (např. Něměcka), které následně vyvážejí celá auta do Spojených států. Zmíněné číslo je odhadem maximálního ohroženého objemu, reálný dopad by byl zřejmě nižší,“ řekl.

Dohody s Trumpem platí jen do dalšího tweetu



Podle něj se nicméně hrozba uvalení cel na dovoz aut a lehkých užitkových vozů z EU do Spojených států ve výši 25 procent po schůzce prezidenta Trumpa s předsedou Evropské komise Junckerem v minulém měsíci snížila. Státníci zahájili sérii jednání na toto téma a dohodli se, že po dobu rozhovorů nebudou další cla zavádět a naopak se budou snažit bariéry vzájemného obchodu odstraňovat. „Jak jsme si však u amerického prezidenta zvykli, dohoda platí jen do dalšího tweetu na toto téma. Zatím je ale naším základním scénářem, že automobilová cla zavedena nebudou,“ dodal Matějů.

Hlavní ekonom Deloitte David Marek upozornil, že výrazněji než na Česko by cla na auta dopadla na některé sousední země. „Nejcitelněji by clo na automobily zasáhlo Německo, kde by pokles vývozu do USA snížil HDP o více než 0,8 procenta. Nezanedbatelný by byl také dopad na Slovensko, kde by přímý vliv v relaci k HDP byl dokonce nejvyšší ze všech zemí,“ uvedl Marek.