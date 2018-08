Bezprecedentní suma. Státy eurozóny nalily za osm let do Řecka 6,6 biliónu korun

Dlouhodobě předluženému Řecku v roce 2010 hrozil státní bankrot, který by ke dnu stáhl celou eurozónu. Proto Mezinárodní měnový fond (MMF) i státy eurozóny rozjely řadu záchranných programů, jež byly podmíněny úspornými opatřeními a reformami. Členové eurozóny za osm let do Řecka nalili téměř 257 miliard eur (6,6 biliónu korun).