bož, Novinky

„Ten poslední rok byl úplně nejtěžší a nejbolestivější v celé mé kariéře,“ řekl Musk v rozhovoru. Postěžoval si na to, že kvůli obrovskému vytížení málem zmeškal svatbu svého bratra, kterému šel za svědka.

„Někdy jsem třeba za tři nebo čtyři dny vůbec neodešel z naší továrny, celé dny jsem trávil vevnitř,“ uvedl s tím na své narozeniny pracoval celých 24 hodin. „Celou noc – žádní přátelé, nic,“ dodal. Zároveň si myslí, že nejvíce za jeho střes mohou investoři, kteří spekulují na pokles akcií Tesly.

Musk dále řekl, že se nechystá odejít z pozice šéfa Tesly, nicméně dodal: „Pokud víte o někom, kdo by to dělal lépe, dejte mi vědět. To místo by mohl dostat.“

Funding secured? #Tesla shares plunge after Musk interview. Shares are now well below the 420 Dollar level at which Mr Musk “considering taking Tesla private” w/ “funding secured”.https://t.co/vJPAd3ARTX pic.twitter.com/5Ff9aapXWC — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 17. srpna 2018

Akcie testy po zveřejnění rozhovoru s Muskem oslabily

Kontroverzní tweety a finanční problémy



Musk skutečně v poslední době neprožívá právě nejlepší období své kariéry. Nedávno se musel například omluvit britskému jeskynnímu potápěči Vernonu Unsworthovi, který zasahoval při záchraně thajských chlapců z jeskyně, za to, že ho na Twitteru nazval pedofilem. [celá zpráva]

Navíc Teslu vyšetřuje Americká Komise pro cenné papíry (SEC), zda nedošlo k manipulacemi s akciemi. Musk totiž opět na Twitteru napsal, že zvažuje stažení akcií firmy z burzy a že pro ně má zajištěné financování. Musk by měl vysvětlit, co mínil zajištěným financování a zda něčím takovým skutečně disponuje. Svými výroky způsobil výrazné navýšení hodnoty akcií firmy. [celá zpráva]

Deník Wall Street Journal zase nedávno upozornil, že automobilka rozeslala svým dodavatelům dopis, v němž je žádá, aby jí firmy vrátily „smysluplnou částku“ z plateb, jež jim vyplatila od roku 2016. To vzbudilo pochybnosti o finanční kondici firmy, která hospodaří se ztrátou. [celá zpráva]