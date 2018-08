„Mnoho majitelů Harley-Davidson plánuje bojkot, pokud firma přesune výrobu do zámoří. Skvělé!“ napsal Trump na Twitteru. Dodal, že řada firem včetně konkurenčních výrobců míří naopak do USA.

Harley-Davidson už v červnu uvedl, že přesune část výroby mimo USA, aby omezil dopad odvetných cel na zisk firmy. Současně odhadl, že obchodní válka může letos snížit jejich ziskové marže až o polovinu, uvedl server BBC.

Many @harleydavidson owners plan to boycott the company if manufacturing moves overseas. Great! Most other companies are coming in our direction, including Harley competitors. A really bad move! U.S. will soon have a level playing field, or better.