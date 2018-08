Turecká lira se v pátek dopoledne vůči americkému dolaru propadla zhruba o 12 procent. [celá zpráva] Podle agentury Bloomberg došlo po Trumpově oznámení k dalšímu propadu.

USA již dříve uvalily na dovoz ocelových a hliníkových produktů cla ve výši 25 a 10 procent. V případě Turecka teď půjde o dvojnásobky těchto čísel.

I have just authorized a doubling of Tariffs on Steel and Aluminum with respect to Turkey as their currency, the Turkish Lira, slides rapidly downward against our very strong Dollar! Aluminum will now be 20% and Steel 50%. Our relations with Turkey are not good at this time!