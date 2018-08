ČTK

Druhá vlna sankcí bude následovat, pokud Rusko do 90 dní neposkytne záruku, že přestalo používat chemické či biologické zbraně, nezaváže se k tomu, že je už nebude vyrábět, a neumožní inspekce, které zajistí zničení těchto látek. Hrozba dalších sankcích v posledních dnech oslabila ruskou měnu rubl. [celá zpráva]

List The New York Times k obsahu sankcí napsal, že ty, s nimiž počítá první fáze, vylučují vydávání exportních povolení americkým podnikům k prodeji čehokoli, co lze využít současně k mírovým, ale i k vojenským projektům - například motory plynových turbín, moderní elektroniku či přesné měřicí přístroje.

Exportéři, kteří budou o vývoz přesto usilovat, budou muset prokázat, že jejich výrobky budou využity k legitimním účelům. Podle listu pro ně ale bude těžké povolení získat.

Nejmenovaný člen americké administrativy seznam zakázaných položek označil za velmi podrobný. Experti, kteří nepůsobí v administrativě, se ale domnívají, že sankce ovlivní pouze malou část vývozu. Už předchozí vláda Baracka Obamy totiž zakázala do Ruska vyvážet cokoli, co by mohlo být využito k vojenským účelům.

Sankce hrozí i aerolinkám a bankám



Peter Harrell, který působil v Obamově administrativě, nové sankce označil ze „důležitý, ale mírný krok”. Těžší dopad na Rusko podle něj může mít až druhá vlna, avšak i to bude záležet na tom, kam až vláda prezidenta Donalda Trumpa bude chtít zajít. Tam by mohlo dojít na zákaz přijímat letadla ruských leteckých společností na amerických letištích i na snížení úrovně diplomatických vztahů.

Ruský list Kommersant napsal, že v druhé vlně se sankce zaměří na velké ruské banky, jako je Sberbank, VTB a Gazprombank, ale i na energetické odvětví.

Bývalý představitel amerického ministerstva obrany Mark Simakovsky řekl, že druhá vlna sankcí, pokud na ni dojde, se zaměří na vývoz z Ruska do USA, provoz státní společnosti Aeroflot a na diplomatické vztahy. Simakovsky je ale skeptický k tomu, že na další fázi dojde. „Myslím, že se to nutně stát nemusí”, a to kvůli politickému tlaku a také kvůli blížícím se kongresovým volbám, řekl.

Ruský premiér Dmitrij Medveděv mezitím v pátek oznámil, že sankce bude Rusko považovat za vyhlášení obchodní války. Moskva na americké sankce podle něj odpoví politicky i ekonomicky nebo dalšími prostředky, bude-li to nutné. [celá zpráva]