Tesla již před měsícem podepsala příslušné dohody s místními úřady, které umožnily vznik projektu, do nějž automobilka investuje dvě miliardy dolarů (44 miliard korun).

Automobilka prostřednictvím veřejných inzerátů shání zaměstnance, kteří by nastoupili například na pozici finančního manažera šanghajské továrny. Jedná se především o seniorní pozice, kde jsou požadovány minimálně šestileté pracovní zkušenosti.

Šanghajská továrna bude vůbec první, kterou Tesla postaví mimo území Spojených států.

Zakladatelem Tesly je americký podnikatel jihoafrického původu Elon Musk, který založil i společnost SpaceX. Ten vlastní 20procentní podíl. V úterý na svém twitterovém účtu naznačil, že by mohl odkoupit podíly ostatních akcionářů za 420 dolarů na akcii. [celá zpráva]

Am considering taking Tesla private at $420. Funding secured.