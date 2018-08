bož, Novinky, ČTK

Celý německý automobilový koncern v prvním pololetí zvýšil provozní zisk bez zahrnutí mimořádných položek zhruba o deset procent na rekordních 9,8 miliardy eur (zhruba 251 miliard korun).

Tržby skupiny Volkswagen v prvním pololetí vzrostly o 3,5 procenta na rekordních 119,4 miliardy eur. V celém letošním roce firma počítá s jejích nárůstem až o pět procent.

Koncern Volkswagen se i po téměř třech letech potýká s důsledky emisní aféry.

FOTO: Suzanne Plunkett, Reuters

Šéfa Audi poslali do vazby



Německý koncern se stále potýká s důsledky emisní aféry, jež vypukla v září 2015, když americká EPA automobilku obvinila, že její dieselové motory obcházely pomocí speciálního softwaru měření emisí. [celá zpráva]

Na dosavadního šéfa automobilky Audi ze skupiny Volkswagen Ruperta Stadlera byla v červenci uvalena koluzní vazba. To znamená, že hrozilo nebezpečí, že by na svobodě ovlivňoval svědky nebo by jinak mařil vyšetřování. [celá zpráva]

Podle vyšetřovatelů Stadler věděl, že k manipulacím s měřením emisí uhlíkových plynů nedocházelo jen v USA, což se tou dobou vyšetřovalo, ale i v Evropě.