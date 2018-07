ČTK

Nejvíce postižené nedostatkem píce kvůli suchu jsou Mostecko a Teplicko, řekla ředitelka Okresní agrární komory Most Ludmila Holadová. Podle ní v oblasti spadlo za poslední dva měsíce jen několik desítek milimetrů srážek.

„Pastviny, to je teď hnědá zem, neroste tam nic. Vozí se krmení, ale jde o krmení z první seče, což měla být zásoba na příští rok. Když se zkrmí, tak bude konec," dodala. Podle ní již zemědělci přemýšlejí o tom, že by poráželi dojnice. Kvůli nedostatku pícnin budou farmáři zvířata nejspíš krmit kukuřicí, která byla původně určená na potravinářské účely.

Máme signály od podniků, že budou mít problémy - některé neměly dostatek krmení v letošním roce, někteří budou muset nakupovat. předseda Zemědělského svazu ČR Martin Pýcha

Podle ministerstva zemědělství není třeba se obávat faktického nedostatku, protože od roku 1989 se v Česku tak snížily počty chovaných zvířat, že krmiv by měl být dostatek. To je podle úřadu vidět i na tom, že krmiva se používají pro energetické účely, například v bioplynových stanicích. Zatím je však na hodnocení dostatku pícnin podle státu brzy, pokud by problémy byly, je možné podle ministerstva diskutovat o kompenzacích.

„Pícnin bude méně, bavíme se hlavně o zakládání krmiv na příští rok. Máme signály od podniků, že budou mít problémy - některé neměly dostatek krmení v letošním roce, někteří budou muset nakupovat," uvedl předseda Zemědělského svazu ČR Martin Pýcha. Dodal, že podniky se budou snažit krmivo sehnat, podle Holadové je ho ale nedostatek i v Německu. Zatím se dá přivézt z Polska.

„Pokud se jim nepodaří sehnat krmení, tak samozřejmě sníží stavy," upozornil také Pýcha.

Mají mít zásoby, argumentuje rezort



Před porážením zvířat kvůli nedostatku krmiva varovali už v květnu zemědělci z Jihočeského kraje. Jihočeská agrární komora tehdy požádala kvůli suchu a kritickému nedostatku krmiva pro hospodářská zvířata ministerstvo zemědělství, aby dočasně zmírnilo zákonné požadavky spjaté s čerpáním dotací za péči o travní porosty. Komora žádala, aby stát zrušil podmínku nechat tři až deset procent ploch neposečených u luk s výměrou nad 12 hektarů.

Podle ministerstva se problémy se suchem a horkem vyskytovaly i v minulosti, dobytek pak je nutné přikrmovat nebo ho stáhnout do stájí. „Zde je však nutné mít na zřeteli připravenost daného zemědělce na tyto nenadálé situace a mít vždy určitou zásobu konzervovaných krmiv pro tento nebo jiný případ. Jedná se o různé druhy sena, senáží, siláží, úsušků, případně jiné druhy krmiv jako vedlejšího produktu rostlinné výroby či potravinářského průmyslu a podobně," uvedl vedoucí tiskového oddělení ministerstva Václav Tampír.

Veterináři v současných horkých dnech kontrolují na pastvinách, zda mají zvířata dostatek vody. „Ve většině případů je přístup chovatelů zodpovědný a zvířata mají zajištěn dostatek vody ze vhodného zdroje. Vyskytují se ale i případy, kdy tomu tak není," uvedl Petr Majer ze Státní veterinární správy. Jedna dojnice denně vypije i přes 100 litrů vody, dospělý dobytek okolo 40 litrů za den, prase 25 litrů a ovce zhruba 20 litrů vody denně.

Zemědělci podali žádosti o odškodnění za loňské sucho za 1,16 miliardy korun, stát měl vyčleněné miliardy dvě. Podle Agrární komory ČR zemědělce odradila administrativní náročnost žádání o peníze.