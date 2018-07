Novinky, ČTK

Provoz bude zpočátku veden v jednom jízdním pruhu pro každý směr, v průběhu víkendu se bude režim provozu postupně uvolňovat. V současnosti se na opravovaných úsecích jezdí ve dvou zúžených pruzích v každém směru.

Na úsek Hořice-Koberovice plánuje ŘSD nastoupit ve čtvrtek a přestavba by měla být hotová nejpozději během nočních hodin ze soboty na neděli. Mezi Ostředkem a Šternovem začnou práce v sobotu ráno a provoz se rozšíří do dvou zúžených pruhů pro každý směr během pondělního dopoledne.

V obou případech je podle ŘSD přestavba současných omezení nutná kvůli začátku další etapy oprav. Definitivní dokončení prací na obou úsecích silničáři plánují do listopadu letošního roku. Ředitelství radí všem řidičům před jízdou využít aktuální informace ze stránek nebo mobilní aplikace www.dopravniinfo.cz a v případě potíží nebo pro informace se mohou obrátit na bezplatnou asistenční službu na čísle 800 280 281.

Opravy na dálnici D1 začaly před pěti lety a zatím je hotovo zhruba 64 kilometrů z celkových 160,8 kilometru. V současnosti pokračují práce na pěti úsecích. Do konce srpna by se měly otevřít úseky Jihlava - Velký Beranov a Velké Meziříčí - Lhotka. Pátým úsekem je trasa mezi Humpolcem a Větrným Jeníkovem. Kompletní dokončení prací na D1 je plánováno do roku 2021.