Na Labi a Vltavě vznikne 14 přístavišť za 307 miliónů korun

Celkem 14 přístavišť by mělo v následujících dvou letech vzniknout na Labi a Vltavě. Výstavba části z nich by měla začít letos, další se začnou budovat v příštím roce. Stát předpokládá, že celkové investice by se měly pohybovat okolo 307 milionů korun. Ve čtvrtek to uvedl mluvčí Ředitelství vodních cest ČR (ŘVC) Jan Bukovský.