V oběhu je nejvíc českých peněz v historii, bankovky v řadě by dvakrát obehnaly Zemi

Pokud by se všechny české bankovky v oběhu položily podélně jedna za druhou, vznikl by pás o délce 72 tisíc km. Tato vzdálenost představuje víc než 1,8násobek obvodu zemského rovníku. V pondělí to uvedla Česká národní banka (ČNB) s tím, že v pátek hodnota všech bankovek a mincí v oběhu poprvé překonala hranici 600 miliard korun. Jde o 2,3 miliardy kusů bankovek a mincí.