Novinky, ČTK

Ředitel Kosteleckých uzenin Michal Jedlička řekl, že v příštích dvou letech firma plánuje investice za zhruba 600 miliónů korun. Především se chce zaměřit na krájecí centrum v Kostelci u Jihlavy a na rozšíření provozu v Plané nad Lužnicí, kde zpracovává vepřové.

Na druhou stranu firma odstoupila od plánu vybudovat 200 až 300 prodejen rychlého občerstvení Párky's. Značku pronajala zhruba 20 franšízantům. Jednu filiálku si firma ponechala. Využívá ji pro testy nových produktů, zejména burgerů z trhaného vepřového masa nebo chutí do burgerů.

O větším konceptu stovek franšízových prodejen hovořila společnost před čtyřmi lety. Měly vznikat na nádražích, náměstích a v obchodních centrech.

Posílí robotizaci



Nyní je přitom koncept ziskový. V prodejnách vzrostly prodeje hlavních jídel za 120 či 130 korun na úkor svačin v podobě párků za třetinovou cenu. „Malinko se nám překlopil sortiment - původně to bylo připravené na hot-dogy, ale zjistili jsme, že to z poloviny živí trhaná masa v tortillách nebo masové kuličky v tortillách,” řekl ředitel.

Společnost se snaží o maximální robotizaci a automatizaci výroby. Podle Jedličky trh požaduje co nejmenší balení, což je pro výrobce pracnější. Lidskou práci mají zastat nové výrobní linky, které by měly být hotové do konce letošního roku v Kostelci a do konce příštího roku v Plané.

Celkový export masokombinátu loni tvořil asi 12 procent tržeb. Největším vývozním trhem je Slovensko, ale relativně dobře se daří vyvážet do zemí západní Evropy, jako jsou Dánsko, Nizozemsko nebo Belgie. „Český dobytek, zejména ten červenostrakatý, co se pase po kopcích, je velmi ceněný v severní a západní Evropě,” uvedl Jedlička.

Agrofert patří do svěřenských fondů premiéra Babiše. Ten holding převedl do fondu, aby vyhověl zákonu o střetu zájmů. Na hospodaření fondu dohlíží mimo jiné i manželka Babiše Monika.