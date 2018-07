Novinky, ČTK

Spojené státy uvalily 1. června clo na dovoz ocele a hliníku z EU. Trump hrozí rozšířením cel na dovoz automobilů a automobilových součástek z EU.

"Politika cel bude stát Němce v letošním roce až 20 miliard eur na dodatečných příjmech," prohlásil Horn. Bez Trumpovy politiky by byl letos růst lepší díky vývozu.

Pokud mají firmy lepší vyhlídky v oblasti vývozu, mají důvod více investovat, řekl Horn. To se však nyní neděje, což způsobí menší příjmy a méně pracovních míst, než by bylo možné. V případě další eskalace obchodního konfliktu se propadne vývoz a z toho důvodu i investice. "To by byl klasický případ ekonomického poklesu," dodal. Německá ekonomika je však nyní silná natolik, že by měla být schopná teď poklesu odolat.

V pátek šéf německé obchodní komory DIHK uvedl, že cla na dovoz aut, která USA zvažují, by stála německou ekonomiku šest miliard eur, napsala agentura Reuters. [celá zpráva]

Jako odvetu vůči americkým clům podobná opatření na rozličné zboží zavádí i EU, Čína a další země. Ekonomové upozorňují, že zavádění či zvyšování cel je negativní zprávou i pro českou ekonomiku, která je mimo jiné navázaná právě na Německo. „Velmi malé země, jež jsou prostými příjemci stavu globálního obchodu, budou vždy na zavedení prohibitivních cel tratit,” komentoval analytik ČSOB Jan Čermák.