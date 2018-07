ČTK

Firma k tomu uvedla, že spalování se provádí ekologicky šetrným způsobem a že výsledná energie se ukládá.

Společnost proslulá především svými šátky a kabáty s typickým vzorem béžovo-červeno-černé kostky se nechová jinak než ostatní módní domy, které dávají přednost pálení před možností, že by zboží mohlo být rozkradeno či znehodnoceno prodejem za nižší cenu. Hodnota loni spálených výrobků značky Burberry byla o šest procent vyšší než v předchozím finančním roce.

Firma obchodovaná na londýnské burze a zahrnutá do hlavního indexu FTSE 100 sdělila, že loňský rok byl neobvyklý. Kvůli prodeji licence na své parfémy a kosmetiku americkému koncernu Coty musela zničit právě především velké množství starších voňavek.

Firma vykázala v minulém finančním roce do 31. března pětiprocentní růst zisku na 413 miliónů liber (12 miliard korun). Odbyt zůstal téměř beze změny na 2,7 miliardy liber (78,3 miliardy korun).

V Německu nedávno čelil kritice internetový prodejce Amazon za to, že ve velkém ničí vrácené i nové zboží. Odhalil to pořad Frontal21 veřejnoprávní televize ZDF. Německé ministerstvo životního prostředí to označilo za „obrovský skandál”. [celá zpráva]