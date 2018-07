bož, Novinky

Na Stadlera byla uvalena koluzní vazba. To znamená, že hrozilo nebezpečí, že by na svobodě ovlivňoval svědky nebo by jinak mařil vyšetřování.

Mluvčí mnichovského státního zastupitelství uvedl, že Stadler proti rozhodnutí podal stížnost. O stížnosti teď ve zrychleném řízení rozhoduje obvodní soud.

Audi dočasně převzal šéf prodeje



Stadler krátce po vzetí do vazby požádal Audi o dočasné uvolnění. Na postu předsedy představenstva jej zatím zastupuje Nizozemec Bram Schot, dosavadní ředitel prodeje.

Podle vyšetřovatelů Stadler věděl, že k manipulacím s měřením emisí uhlíkových plynů nedocházelo jen v USA, což se tou dobou vyšetřovalo, ale i v Evropě.

Vedení Volkswagenu Stadlera v dubnu povýšilo, když ho dosadilo do čela divize Premium, jíž je Audi nově součástí. Koncern tehdy Stadlera podpořil navzdory sílícímu volání po jeho rezignaci právě v souvislosti s vyšetřováním podvodů s emisemi, poznamenal list Financial Times. [celá zpráva]

Emisní aféra se řeší téměř tři roky

Emisní aféra Volkswagenu vypukla v září 2015, když americká EPA automobilku obvinila, že její dieselové motory obcházely pomocí speciálního softwaru měření emisí. [celá zpráva]

S Američany se Volkswagen na začátku roku 2017 domluvil na urovnání sporu. V rámci dohody automobilka přiznala vinu ohledně porušení některých ustanovení amerického práva a zaplatila 4,3 miliardy dolarů (přes 95 miliard Kč). [celá zpráva]

Manažer automobilky Oliver Schmidt byl kvůli aféře odsouzen k sedmiletému vězení pro podíl na podvodu. Dále dostal pokutu 400 tisíc dolarů (asi 8,9 miliónu Kč).