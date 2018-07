ČTK

Podle rozsudku trestního senátu Krajského soudu v Brně z předloňského února elektrárny Saša - Sun a Zdeněk - Sun v Chomutově obdržely původní licence neoprávněně, revize nebyly v pořádku. Majitelé, bratři Zemkovi, tak získali právo na výhodnou výkupní cenu elektřiny, která se týkala elektráren s licencí udělenou do konce roku 2010. Novou licencí by se měl zabývat Energetický regulační úřad.

Zemkovi dostali nepodmíněné tresty vězení, před soudem stanula také tehdejší předsedkyně Energetického regulačního úřadu Alena Vitásková. Odvolací Vrchní soud v Olomouci ji zprostil obžaloby, případ ještě přezkoumá Nejvyšší soud. [celá zpráva]

Zatímco trestní soudy se zabývaly zodpovědností konkrétních lidí, ve správním soudnictví se řešila platnost licence. Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman správními žalobami napadl celkem 22 problematických licencí fotovoltaických elektráren ze sklonku roku 2010. V případě Zdeněk - Sun dosáhl úspěchu, Krajský soud v Brně rozhodl o odejmutí licence, což později potvrdil i Nejvyšší správní soud.

„Je-li zpráva o provedené revizi nepravdivá, nemůže být způsobilým podkladem pro uložení licence,” rozhodl Nejvyšší správní soud. V ústavní stížnosti firma Zdeněk - Sun zpochybnila postup nejvyššího státního zástupce, který prý dostatečně neodůvodnil závažný veřejný zájem k podání žaloby. Firma kritizovala také právní hodnocení revizních zpráv a pozdějších expertiz a poukazovala na svou dobrou víru v platnost licence.

Výkupní ceny klesly o polovinu



Ústavní soud nezjistil žádné porušení ústavně garantovaných práv firmy. Nezákonnost rozhodnutí o licenci prý způsobila především firma sama svým protiprávním jednáním. „Za takového stavu stěžovatelce nesvědčila ani dobrá víra, ani důvěra v zákonnost a neměnnost rozhodnutí o licenci. Nemůže tedy mít ani legitimní očekávání ve vztahu k nabytí státní podpory a ochraně již vložených investic do zařízení výrobny, neboť takové očekávání se může vztahovat zásadně jen k následkům jednání po právu,” argumentoval Ústavní soud.

Majitelé solárních elektráren, kteří je zprovoznili do konce roku 2010, měli na 20 let garantovanou výkupní cenu 12 150 korun za megawatthodinu elektrické energie dodané do veřejné sítě. Od ledna 2011 se ale výkupní podmínky zásadně změnily, cena za megawatthodinu klesla na 5500 korun.