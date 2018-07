Evropská unie v reakci na Trumpovu politiku zavádí další cla na ocel

Evropská komise (EK) chce zabránit tomu, aby se mimoevropská ocel, která se kvůli americkým clům nedostane do USA, nezačala vyvážet do EU. Zavádí proto vlastní 25procentní cla, která budou uplatněna ve chvíli, kdy dovoz ocelových produktů překročí kvótu tvořenou průměrným importem za poslední tři roky. EK to oznámila ve středu.