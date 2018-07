Cla poškodí růst světové ekonomiky, varuje MMF

Další dovozní cla, která chce uvalit americký prezident Donald Trump, by do roku 2020 srazila růst globální ekonomiky o 0,5 procenta, varoval v pondělí Mezinárodní měnový fond (MMF). Trumpova cla a odvetná opatření postižených států mohou rovněž destabilizovat akciové trhy, varoval fond podle deníku Financial Times.