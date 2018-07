ČTK

Výjimky by byly uděleny pouze tehdy, kdyby z nich měla prospěch národní bezpečnost USA. „Budeme se snažit vyvíjet bezprecedentní finanční tlak na íránský režim. USA nejsou s to dělat výjimky ze své politiky s výjimkou velmi specifických okolností,“ uvádí se v dopise, který podle televize NBC podepsal také ministr financí Steven Mnuchin.

Přísné sankce byly uloženy v květnu poté, co prezident Donald Trump odstoupil od mezinárodní dohody o íránském jaderném programu z roku 2015. Evropská unie se obává, že v důsledku nových sankcí Washingtonu bude ohrožen obchod za miliardy dolarů.

EU se sankcemi nesouhlasí

Některé z největších evropských firem se vrhly do obchodování s Íránem poté, co jaderná dohoda vstoupila před třemi lety v platnost. V roce 2017 dosáhla hodnota vývozu zboží a služeb z Evropské unie do Íránu 10,8 miliardy eur (téměř 280 miliard Kč), dovoz z Íránu pak činil 10,1 miliardy. Oproti roku 2016 byla hodnota importu téměř dvojnásobná.

Evropská komise přijala 6. června normu, která by měla evropským firmám pomoci vyrovnat se s důsledky amerických sankcí vůči Íránu. Opatření využívá postup aplikovaný unií už v roce 1996, kdy USA zpřísnily sankce vůči Kubě.

Norma přijatá Evropskou komisí umožní EU neuznávat a nevykonávat rozsudky amerických soudů související se sankcemi a nerespektovat požadavky vyplývající ze sankcí, včetně dožádání ze strany amerických soudů. Evropským firmám dává rovněž právo žádat o odškodnění za sankce. Opatření by mělo vejít v platnost do 6. srpna, kdy nabydou účinnosti první sankce.