bož, Novinky

Nezávislá komise Sky s nabídkou Foxu souhlasí a uvedla, že ji akcionářům „jednohlasně doporučí“ ke schválení.

Proti převzetí se původně postavil britský antimonopolní úřad (CMA), podle nějž by se v Murdochových rukou akumulovalo příliš mediální moci. Fox v reakci navrhl právně oddělit zpravodajskou stanici Sky News a následně ji prodat společnosti Walt Disney. Očekává se, že na základě těchto pojistek úřad nakonec akvizici schválí. [celá zpráva]

Zakladatel pravicového zpravodajství Fox News



Murdochův Fox již teď vlastní 39 procent akcií britské společnosti a teď má odkoupit zbylých 61 procent. Byl by tak jediným vlastníkem. Sky poskytuje satelitní televizi téměř 22 miliónům zákazníků v Británii, Irsku, Itálii, Německu a Rakousku.

Sedmaosmdesátiletý Murdoch se proslavil mimo jiné založením americké zpravodajské stanice Fox News. Ta vznikla v roce 1996 s jasným zaměřením na pravicově orientované diváky, kterým nevyhovovalo vysílání CNN nebo NBC.

Do Murdochova mediálního impéria patří i britský bulvární Sun nebo podobně zaměřený americký The New York Post. V roce 2007 ale převzal i seriózně zaměřený finanční deník The Wall Street Journal. Kromě toho je majitelem například basketbalového klubu New York Knicks nebo společnosti S&P Dow Jones Indices, která provozuje burzovní indexy S&P 500 a Dow Jones.