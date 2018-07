ČTK

Snížení zisku Lesy ČR přičetly především poklesu tržeb za dříví o 722 miliónů korun a zvýšením tvorby rezerv o 206 miliónů korun. Podniku patří téměř polovina lesů v zemi. Zejména na Moravě se firma nyní potýká s likvidací rozsáhlé kůrovcové kalamity.

Za vlastní výrobky a služby podnik loni utržil 10,16 miliardy korun, předloni to bylo 10,88 miliardy korun. Těžba dřeva loni klesla na 8,05 miliónu metrů krychlových z předloňských 8,1 miliónu metrů krychlových.

Snížení tržeb způsobil podle podniku propad cen dřeva, když byl trh zahlcen méně kvalitním dřívím z větrných a kůrovcových kalamit. Největší propad cen nastal na přelomu třetího a čtvrtého čtvrtletí loňského roku, kdy průměrné zpeněžení dřeva kleslo o více než třetinu na 797 korun za metr krychlový. Podnik také od pololetí roku 2017 zastavil úmyslné těžby jehličnatých stromů, u nichž jsou výnosy nejvyšší.

Strom napadený kůrovcem

FOTO: Novinky

Objem nahodilých těžeb Lesům ČR loni dále vzrostl o desetinu na 4,78 miliónu metrů krychlových a na celkové těžbě se podílel 59 procenty. Z toho na kůrovcové dříví připadl objem 2,6 miliónu metrů krychlových. Ještě v roce 2013 činil podíl nahodilých těžeb 25 procent.

Vliv nízkých cen dřeva na ziskovost podniku pokračuje i letos. Kvůli kůrovci a jiným kalamitám je dřeva na trhu velký přebytek, dříví se prodává za méně peněz také kvůli jeho nižší kvalitě. Podnik i letos zastavil úmyslné těžby zdravého, tedy dražšího dřeva a soustřeďuje se na těžbu kalamit. Za letošní leden až duben klesl podniku hrubý zisk o 22 procent na 1,5 miliardy korun z 1,92 miliardy korun ve stejném období loni.

V závěru roku 2017 Lesy ČR odvedly do státního rozpočtu 3,05 miliardy korun. Byl to nejnižší odvod od roku 2013, kdy Lesy ČR začaly peníze do státního rozpočtu posílat. Za posledních pět let podnik do rozpočtu státu odvedl 29,37 miliardy korun. Nejvyšší odvod byl v roce 2015 ve výši 8,22 miliardy korun.

Ministr odvolal ředitele



Na Lesy ČR míří v poslední době kritika za to, že zanedbaly preventivní opatření proti šíření kůrovce, zvláště na Moravě. Kvůli kůrovci ministr zemědělství Jiří Milek (za ANO) odvolal 11. května generálního ředitele Lesů ČR Daniela Szóráda. Szórád následně odmítl, že by kvůli jeho řízení podnik nezvládal likvidaci kůrovcové kalamity. Problém se podle něj netýká pouze lesů ve správě Lesů ČR, ale všech vlastníků lesů, a to i v sousedních zemích.

Vedením podniku s více než 3500 zaměstnanci je nyní pověřen ředitel lesního a vodního hospodářství Lesů ČR Tomáš Pospíšil. Ministerstvo zemědělství v závěru června vypsalo výběrové řízení na nového ředitele, zájemci se mohou hlásit do 11. července.

Lesy ČR většinu prací v lesích i prodej dřeva zadávají soukromým firmám prostřednictvím každoročních pětiletých tendrů zhruba pro pětinu území. Největšími obchodními partnery Lesů ČR jsou skupina Uniles z holdingu Agrofert a dále firmy Stora Enso Wood Products Ždírec, Kloboucká lesní, Lesní společnost Ledeč nad Sázavou a Jihozápadní dřevařská.