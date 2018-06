Novinky, ČTK

„Na dohodě jsme pracovali devět let. Je to poslední balvan, který stál mezi námi a naší skutečnou energetickou nezávislostí,” uvedla v litevské televizi LRT litevská prezidentka Dalia Grybauskaitéová.

„Rusko ztratí nástroj k vydírání, kterým zasahovalo do naší politiky,” dodala.

Státy by v rámci dohody měly používat stávající elektrické vedení LitPol Link, které spojuje Litvu s Polskem, a nový kabel pod Baltským mořem vedoucí kolem teritoriálních vod ruské kaliningradské enklávy.

Projekt má být podle diplomatických zdrojů agentury Reuters potvrzen v srpnu, stát má 560 miliónů eur (14,5 miliardy Kč). Litva předpokládá, že schopnost samostatného fungování bez Ruska pobaltské republiky otestují v červnu příštího roku.

Státy se bojí závislosti na Rusku



Rovnováha energetických sítí pobaltských zemí je v tuto chvíli závislá na Rusku. Pokud by své sítě odpojilo, mělo by to pro tyto státy nedozírné důsledky.

O problému, jak zásobovat elektřinou Kaliningrad, bude s Moskvou jednat Brusel. V současné době je oblast napojena na Rusko přes pobaltské státy. Ruské i kontinentální evropské systémy používají frekvenci 50 Hz, nejsou ale synchronizovány. Ruský systém je řízen z Moskvy, zatímco kontinentální je decentralizovaný.