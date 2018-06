Novinky

Už dříve automatický provoz, tedy provoz bez strojvedoucích, odsouhlasila pražská rada. Návrh vládě k posouzení předložil poslanec ČSSD a pražský radní pro dopravu Petr Dolínek.

Kdy bude metro na lince D jezdit, není jasné, město je zatím ve fázi výkupu pozemků. Linka by v první fázi měla jezdit mezi Písnicí a Pankrácí, posléze by měla být prodloužena na Náměstí Míru, kde se spojí s trasou A. Radní uvažují o dalším prodloužení do Vysočan.

Mapa pražského metra včetně připravované trasy z Písnice do Vysočan.

FOTO: Novinky.cz s použitím Mapy.cz

Automatické metro je ve světě zcela běžné. Jezdí v asijských velkoměstech, ale také v dánské Kodani a bez strojvedoucího jsou i některé nové úseky metra v Budapešti.