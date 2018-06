Bohumír Žídek, Novinky

„Přímo před nosem máme elegantní způsob, jak problém nedostatku kvalifikované pracovní síly zmírnit. Stačilo by, kdyby se část lidí, kteří dnes pracují ve veřejném sektoru, přesunula do soukromého sektoru,“ napsal Oravec v provokativním komentáři.

„Elegance tohoto návrhu spočívá v tom, že řeší naráz několik problémů nabídky pracovní síly, odbourání byrokracie a celkového zvýšení efektivity,“ dodal.

Většina státních zaměstnanců nejsou úředníci



Problém však je, že úředníci tvoří pouze malou část státních zaměstnanců. Podle studie institutu CERGE z roku 2014 se tehdy ze státního rozpočtu hradily platy asi 420 tisíc zaměstnanců. Za státní úředníky však podle autorů bylo možné označit jen 66 tisíc z nich, tedy méně než šestinu.

Dnes by jich mohlo být přes 70 tisíc, ale volných pracovních míst bylo v květnu podle Úřadu práce ČR 283 tisíc. Významnou část státních zaměstnanců zaměstnanci ve školství.

Místa pro lidi bez maturity by demotivovala

Podle hlavního ekonoma společnosti Cyrrus je nápad v českých podmínkách nereálný. „V Česku je sice přes 283 tisíc volných pracovních míst, ale na více než 234 tisíc z nich není třeba ani maturity. Lidé z úřadů by zkrátka byli demotivováni, protože jejich kvalifikace je zpravidla vyšší, než co trh práce chce,“ připomněl.

„Nevidím zkrátka realistickou možnost, jak je do pozic v soukromé sféře přemístit. Zavání to sociálním inženýrstvím. Na druhou stranu zaměstnanců v České republice přibývá, a hodně právě i na úřadech i ve státní sféře. Za uplynulých sedm let jich máme o dalších zhruba 300 tisíc více,“ vypočítává Kovanda.

„Musíme dlouhodobě vytvářet podmínky a legislativu tak, aby lidé chtěli pracovat v soukromé sféře a mít i své zaměstnance. Vlády v posledních letech ale činí kroky přesně opačné,“ dodal ekonom.