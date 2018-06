ECB přestane pumpovat peníze do ekonomik. Ceny rostou, jak chtěla

Evropská centrální banka (ECB) by mohla od října omezit program nákupu státních dluhopisů, s jehož pomocí podporuje růst hospodářství a cen v zemích eurozóny. Do konce roku může tzv. kvantitativní uvolňování zcela ukončit. Vyplývá to ze čtvrtečního rozhodnutí měnového výboru ECB v Rize. Inflace v eurozóně se už blíží dvouprocentnímu cíli ECB.