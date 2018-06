bož, Novinky

Každý elektrobus by měl pojmout 16 cestujících se zavazadly a k dispozici v něm bude wi-fi připojení. Intervaly mezi odjezdy jednotlivých vozů by mohly být půl minuty. Systém má být v provozu 20 hodin denně včetně víkendů a jízdné by nemělo přesáhnout polovinu ceny jízdy taxíkem.

„Tento projekt umožní Chicagu začít psát novou kapitolu našeho odkazu inovací a vynalézavosti,” nechal se slyšet starosta Rahm Emanuel. Dodal, že daňové poplatníky nebude projekt stát ani korunu.

Chicago has selected Elon Musk’s Boring Company to build high-speed transit tunnels between the Loop and O’Hare.



Dopravní systém Chicago Express Loop, který bude startovat v městské části Loop, by neměl být zaměňován s Muskovým dalším dopravním projektem Hyperloop. Ten má tvořit trubka s kapslemi, v níž by se lidé díky podtlaku mohli přepravovat rychlostí až 1220 kilometrů za hodinu. V tomto případě jde o systém dálkové dopravy. Nicméně projekty městské dopravy by na něj mohly navazovat.

Elon Musk je americký podnikatel jihoafrického původu, který založil společnost SpaceX a vede automobilku Tesla Inc. Je partnerem kanadské zpěvačky Grimes, s níž se poprvé objevil na veřejnosti při květnovém slavnostním večeru Met Gala v newyorském Metropolitním muzeu umění.