Fúzi HoppyGo a SmileCar nyní posuzuje antimonopolní úřad, rozhodnout by měl podle standardní lhůty do konce června. Pokud spojení podle očekávání povolí, obě platformy se sjednotí pod jednu aplikaci HoppyGo, čímž by vznikl největší hráč v oblasti sdílení s flotilou přes tisíc vozidel a více jak 15 tisíci uživateli.

V čele společné platformy by podle informací Novinek měl stát současný šéf SmileCar, bývalý automobilový závodník Jan Charouz. SmileCar nechtěl zatím fúzi kvůli posuzování ÚOHS více komentovat.

Šéf SmileCar Jan Charouz

FOTO: SmileCar

Za Hoppy Go stojí zvláštní sekce automobilky Škoda Auto DigiLab, která se zaměřuje na inovace a začínající firmy. Aktivity testuje nejen v Česku, ale i například v Izraeli. Podle šéfky DigiLab Jarmily Plaché je sdílení aut mezi uživateli jeden z nejdůležitějších současných trendů mobility.

„Naším cílem je, aby byl carsharing od HoppyGo dostupný v celém regionu střední Evropy a zejména tam, kde již staví vlaky a autobusy Leo Express,“ řekl ředitel Leo Express Peter Köhler.

Spojením platforem by tak vyrostl silnější konkurent proti hráčům na trhu, jako je třeba Car4Way. Vedle té fungují v Česku na trhu sdílení aut například také společnosti AJO nebo Emuj. Ve velkých městech nabízejí krátkodobé zapůjčení vozů vlastní flotily (nejčastěji značek Škoda a Volkswagen) přes mobilní aplikaci. Jde vlastně o modernější variantu klasické autopůjčovny.

V Česku fungují také služby zaměřené na spolujízdu, jako například BlaBlaCar.