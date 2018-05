Obchodní válka začíná. USA oznámily cla na evropské kovy, EU chystá odvetu

Americká vláda neprodlouží výjimky pro Evropskou unii (EU), Kanadu a Mexiko a v pátek začne uplatňovat cla na dovoz hliníku a oceli z těchto zemí. Ve čtvrtek odpoledne to oznámil americký ministr obchodu Wilbur Ross. Znamená to, že se nepodařilo vyjednat nějakou formu dohody, která by uspokojila Trumpa a radikálnější členy jeho kabinetu. Předseda Evropské komise (EK) Juncker oznámil, že se EU uvalí odvetná cla.