Řešením problému, který se týká až 50 procent všech vozů, jež se prodají do jiné členské země EU, by podle europoslanců mohla být technická vylepšení na měřidlech, ale i vznik a propojení nových národních databází.

Čeští europoslanci, které ČTK oslovila, přijaté usnesení vítají a ubezpečují, že v případě zavedení opatření do praxe by jejich přínos násobně převážil náklady.

„Tento fenomén je rozšířenější, než si myslíme," upozornil při středeční rozpravě k manipulaci s počitadly zpravodaj Ismail Ertug. Důvodem je podle něj i to, že v mnoha členských státech Evropské unie není stáčení počitadel kilometrů trestné a mnohde je považováno jen za "kavalírský delikt". Při prodeji automobilu do jiné členské země EU se přitom podle něj s počitadlem kilometrů manipuluje v 30 až 50 procentech případů.

Pomoci mají autopasy



Vzniklá škoda kvůli podvodně zvýšené ceně u vozů se stočeným počitadlem kilometrů může podle některých odhadů dosáhnout ročně až 9,6 miliardy eur (248 miliard korun). Řada europoslanců ale v rozpravě upozornila, že manipulace s tachometrem není jen finančním podvodem, ale ohrožuje i bezpečnost a životní prostředí. Europoslanci proto vyzvali, aby stáčení kilometrů kvalifikovaly jako trestný čin všechny členské země EU.

Kromě technické úpravy v řídicí jednotce vozidla, která by podle poslanců zvýšila cenu nových automobilů asi o jedno euro, by řešením problému mohl být systém takzvaných car-passů, jenž funguje v Belgii a jímž se v boji proti stáčení kilometrů nedávno inspirovali i na Slovensku. Car-pass je zvláštní kartička, na kterou se při každé návštěvě servisu, STK nebo silniční kontrole povinně zaznamenává stav ujetých kilometrů. V Belgii se po zavedení systému počet případů stočených měřidel snížil o 97 procent. Podle Ertuga poslanci uvažovali i o zavedení evropské databáze, nyní by ale dali přednost národním databázím, které by se propojily.

O problému se dlouho mluví i v Česku, ministerstvo dopravy chystá přísnější postih. „Se sankcemi za stáčení tachometrů počítáme v novele zákona o podmínkách provozu vozidel, která v souvislosti se stáčením tachometru počítá se zavedením nových přestupků: za změnu záznamu o celkové ujeté vzdálenosti na počitadle bude možné uložit pokutu až 500 000 korun,” řekl Novinkám mluvčí ministerstva dopravy Zdeněk Neusar. Novela je v legislativním procesu, podle mluvčího by platit měla ještě letos, patrně již od podzimu.

O zpřísnění postihů za stáčení tachometrů nicméně ministr dopravy Dan Ťok mluvil už před dvěma lety, dokonce uváděl, že by mělo být trestným činem. Nyní ministerstvo hovoří o zpřísnění pokut s tím, že o dalších nástrojích boje proti podvodníkům je možné diskutovat.

Podle některých právníků je ale definice stáčení tachometrů jako trestný čin zbytečná, už nyní může být kvalifikováno jako trestný čin podvodu, pokud jde o manipulaci za cílem obohacení. Už dnes je také možné stáčení pokutovat podle zákona na ochranu spotřebitele, podle novely by to ale mělo být snazší.

„Pokud mechanik v případě provedení opravy nebo výměny tachometru o této skutečnosti nevystaví protokol nebo jej nepředá provozovateli silničního vozidla, může mu být uložena sankce až 50 tisíc korun. V případě, že provozovatel vozidla nepředá STK při nejbližší evidenční kontrole protokol o provedení opravy nebo výměny počitadla ujeté vzdálenosti, může mu být uložena pokuta až 10 tisíc korun,” popsal další připravované sankce mluvčí.

Stav tachometru se zároveň kontroluje a zapisuje na STK a SME. Neusar připomněl, že motoristé také mohou využívat veřejně přístupnou databázi www.kontrolatachometru.cz, kde si mohou zjistit stav tachometru při poslední technické kontrole a předchozích návštěvách na STK.

Podle českého europoslance Tomáše Zdechovského (KDU-ČSL) se problém se stáčením kilometrů týká všech zemí EU, i když v její východní části může být počet prodávaných ojetin se zmanipulovanými počitadly o něco větší. V Rumunsku a Bulharsku to podle něj může být až 80 procent, v Česku kolem 50 procent. Systém takzvaných car-passů by podle Zdechovského přinesl zlepšení. „V Belgii se to osvědčilo natolik, že dneska pouze setina prodávaných aut má stočený tachometr," řekl.

„Nechápu, na co se čeká," uvedla poslankyně Olga Sehnalová (ČSSD), která působí ve výborech pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů i pro dopravu. Evropská komise podle ní musí co nejrychleji přijít s konkrétním návrhem řešení. Systémy zavedené v Belgii, Nizozemsku či na Slovensku podle Sehnalové řeší pouze vnitrostátní trh s ojetinami. ”To, co chybí, je propojení těchto databází a celoevropské řešení, které by tedy mohlo postihnout celý trh a výměnu mezi členskými státy," zdůvodnila europoslankyně, proč je podle ní třeba problém řešit na evropské úrovni.

Ve čtvrtek přijatý dokument má povahu usnesení. Eurokomisařka pro dopravu Violeta Bulcová nicméně během středeční rozpravy přes určité výhrady slíbila, že Komise navrhne řešení, "jakmile to bude možné".

Pro jsou i obchodníci



Jednotný evropský systém by byl podle generální ředitelky největší tuzemské sítě autobazarů AAA Auto Karolíny Topolové zásadním krokem pro narovnání podnikatelského prostředí v sektoru ojetých vozů a odstranění nekalé konkurence.

„Opatření by mělo jednoznačně pozitivní dopad v oblasti ochrany spotřebitele, bezpečnosti silničního provozu i životního prostředí. Do systému jsme připraveni poskytnout i naše historická data a rozsáhlé know-how potřebné pro odhalování manipulací. Ročně odmítneme několik desítek tisíc vozů kvůli stočeným tachometrům a tímto způsobem bychom na ně mohli upozornit případné zájemce, pokud se tyto vozy objeví v inzerci nebo u jiných prodejců," řekla.

„Česká republika se ve sdílení informací o stavu kilometrů příliš neposouvá. Jediný kontrolní bod zůstává STK, kam ale auto přijede jen jednou za dva roky. Co se děje s vozem mezi tím, je těžké odhalit," dodal předseda Asociace obchodu ojetými automobily Jiří Grund.

V Česku se loni prodalo zhruba 750 tisíc ojetých osobních vozů. Průměrné stočení se podle společnosti Cebia pohybovalo okolo 100 tisíc kilometrů.