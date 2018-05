pch, Právo

Letiště pro tuto investici potřebuje zpevněnou plochu. Vlastníkem letiště je město Jihlava, provozovatelem Aeroklub. Travnatá plocha spolu s místními povětrnostními podmínkami dovoluje využívat letiště, pouze není-li plocha rozmoklá či zasněžená, na což už řadu let poukazují zejména vlastníci velkých firem v regionu.

Stavbu zpevněné dráhy, na níž se hodlá finančně podílet jihlavská radnice i krajský rozpočet, ale závisí na jednání o pozemcích. Poslední příslib ze strany státu, že pozemky Státního pozemkového fondu přejdou pod ministerstvo obrany, které je poskytne Jihlavě do užívání bezúplatně výměnou za dohodu, že plocha bude sloužit jako záložní letiště, zatím nedošel naplnění. Fond za pozemky chce 39 miliónů Kč.

Bez dráhy budou stavět v Budějovicích



Primátorův náměstek Jaromír Kalina (KDU-ČSL) v pondělí uvedl, že specialista na ultralighty sídlící v Jihlavě hodlá rozšířit výrobu a k tomu účelu míní postavit halu za čtvrt miliardy korun. Jenže k tomu potřebuje právě zmíněnou zpevněnou plochu. „Na zpevněné dráze by mohli testovat letadla, která dnes vozí na testy do Českých Budějovic, což je samozřejmě spojené s komplikacemi,“ uvedl Kalina.

Právu informaci potvrdil Martin Kubovčiak z obchodního oddělení Zall Jihlavan Airplanes. „Každé letadlo musí projít testem, a pokud je dráha nezpůsobilá, musíme stroje dopravovat k testu do Českých Budějovic. Týká se to 50 až 60 procent produkce,“ uvedl s tím, že letos dodá firma na trh 36 až 50 strojů, příští rok ale už ke stovce. Doplnil, že pokud henčovské letiště zpevněnou dráhu do dvou let nevyřeší, firma záměr, na který už je schválený rozpočet, zrealizuje v Českých Budějovicích.

Náklady na zpevněnou dráhu se odhadují na 60 miliónů korun, veřejné rozpočty s investicí počítají.